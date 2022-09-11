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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Угледара

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что за сутки российские военные сбили вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР и 12 ракет системы HIMARS в Херсонской области.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты "HARM".

"В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", - сказал Конашенков.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1 933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4 883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 469 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля – 11 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ДНР Херсонская область HIMARS Ми-8 Минобороны РФ
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