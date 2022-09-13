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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Военные РФ сообщили об уничтожении в Харьковской области колонны бронетехники ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что силами ударного вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа уничтожена колонна бронетехники ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.

"Экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", - сообщили в ведомстве во вторник.

Там заявили, что действия экипажа остановили продвижение формирований ВСУ на данном участке и "не позволили противнику осуществить прорыв к оборонительным позициям".

Хроника 24 февраля – 13 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Харьковская область
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