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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Премьер Греции заявил, что готов ко встрече с Эрдоганом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в воскресенье, что он открыт для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но "навязывать" ее ему не будет, пишет газета "Катимерини".

Он отметил, что потенциальным местом такой встречи могла бы быть Прага.

В ходе пресс-конференции в Салониках Мицотакис заявил, что хотел бы "установления дружеских отношений между Грецией и Турцией, которые бы смотрели не только в прошлое, но и в будущее".

Ранее европейские и турецкие СМИ сообщили, что береговая охрана Греции произвела предупредительные выстрелы в международных водах вблизи турецкой провинции Чанаккале после появления грузового судна Anatolian под флагом Коморских островов. Пострадавших нет. На борту судна находились шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали, пять граждан Азербайджана и трое граждан Турции.

Греция Турция
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