Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Украинские диверсионно- разведывательные группы предпринимают попытки проникнуть на территорию Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова приводит Луганский информационный центр.

Глава ЛНР отметил, что случаи попыток проникновения украинских диверсантов на территорию ЛНР зафиксированы в ряде ранее освобожденных населённых пунктов.

Как заявил Пасечник, силы Народной милиции Луганской народной республики будут пресекать попытки вторжения украинской армии на территорию ЛНР. При этом, по его словам, регулярных украинских частей на территории республики нет.

Пасечник отметил, что "ни о каком отступлении с ранее занятых позиций в республике речи не идёт". "Все ранее освобожденные населенные пункты республики находятся под нашим контролем", - заявил он.