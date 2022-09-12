Что случилось этой ночью: понедельник, 12 сентября

Призыв Макрона к Путину о прекращении СВО, заявление Пасечника о попытках украинских ДРГ проникнуть в ЛНР, открытие "Мосбиржей" рынка акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине. Он также выразил обеспокоенность относительно безопасности Запорожской АЭС и призвал следить за выполнением стамбульского соглашения по зерну.

- Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. По словам Леонида Пасечника, силы Народной милиции ЛНР будут пресекать попытки вторжения украинской армии. Он добавил, что "ни о каком отступлении с ранее занятых позиций в республике речи не идет".

- Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран. Кроме этого, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

- Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент. Он может получить 176 мест в Риксдаге, в то время как правые партии - 173 мандата. В этом случае премьер-министр Магдалена Андерссон имеет шанс остаться у власти.

- Три человека погибли во время тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, жертвами стихийного бедствия стали один мужчина и две женщины.