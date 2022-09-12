Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Продолжаются высокоточные удары по подразделениям и резервам армии Украины в Харьковской области, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

По его данным, в районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника украинского формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.

"Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - заявил Конашенков.

Украинские силы потеряли на Николаево-Криворожском направлении до 300 человек убитыми и до тысячи ранеными, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области Украины высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.

"В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ", - сказал Конашенков. В результате удара, по данным представителя Минобороны РФ, было уничтожено более 30 военнослужащих и 10 единиц техники.

Он также заявил о нанесении ударов по четырем пунктам управления ВСУ, 36 артиллерийским подразделениям и 125 скоплениям военнослужащих и техники в Запорожской области и ДНР. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Новомихайловки в ДНР, Калиновского в Днепропетровской области и Полтавки в Запорожской области.

"Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске Донецкой народной республики - цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня", - сказал Конашенков.

Уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области, сказал Конашенков. По его словам, за сутки российскими средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Крупный склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ, уничтожен в Николаевской области в районе населенного пункта Вознесенск, сообщил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, с начала специальной операции российскими военными уничтожены 293 украинских самолета, 153 вертолета, почти 2 тыс. беспилотников, 374 комплекса ПВО, почти 4,9 тыс. танков и других бронированных машин, 831 боевая машина РСЗО, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, 5499 единиц специальной автотехники.