General Electric выделит GE HealthCare в отдельный бизнес

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - General Electric подтвердила намерение выделить подразделение GE HealthCare в отдельный бизнес.

Компания создаст совет директоров для нового бизнеса после завершения процедуры его отделения, говорится в сообщении GE.

GE HealthCare станет независимой компанией в первую неделю 2023 года, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что GE планирует разделиться на три компании. Подразделения GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital будут объединены в один бизнес и выделены в 2024 году, оставшаяся часть компании сосредоточится на авиации.

Котировки акций компании растут на 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года рыночная стоимость GE снизилась на 21,6% (до $81,2 млрд).