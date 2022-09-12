Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

General Electric выделит GE HealthCare в отдельный бизнес

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - General Electric подтвердила намерение выделить подразделение GE HealthCare в отдельный бизнес.

Компания создаст совет директоров для нового бизнеса после завершения процедуры его отделения, говорится в сообщении GE.

GE HealthCare станет независимой компанией в первую неделю 2023 года, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что GE планирует разделиться на три компании. Подразделения GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital будут объединены в один бизнес и выделены в 2024 году, оставшаяся часть компании сосредоточится на авиации.

Котировки акций компании растут на 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года рыночная стоимость GE снизилась на 21,6% (до $81,2 млрд).

General Electric GE HealthCare
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Глава МАГАТЭ назвал главной задачей прекращение обстрелов Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ назвал главной задачей прекращение обстрелов Запорожской АЭС
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата, несмотря на рост цен на энергоносители

ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата, несмотря на рост цен на энергоносители
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Замглавы Новой Каховки, убийство которого было инсценировано, намерен вернуться к работе

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 сентября

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент
Военная операция на Украине

Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });