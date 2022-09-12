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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В ДНР заявили, что ВСУ продолжают попытки наступления в направлении Красного Лимана

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины не оставляют попыток контрнаступления в направлении населенного пункта Красный Лиман на севере Донецкой народной республики, союзные силы держат ситуацию под контролем, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Если говорим про Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям. И здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация, несмотря на то, что остается сложной, она остается контролируемой", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Пушилин также сообщил о неудачной контратаке ВСУ в направлении поселка Пески. По его словам, в результате пресеченной попытки наступления "противник понес потери как в технике, так и среди личного состава".

Глава республики отметил активизацию ВСУ на Угледарском направлении. На Авдеевском направлении у союзных сил наблюдаются "определенные успехи", отметил Пушилин.

Хроника 24 февраля – 12 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР Донбасс Украина
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