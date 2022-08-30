В ДНР сообщили о неудачном контрнаступлении украинских военных в районе села Кодема

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике заявили о неудачной попытке контрнаступления украинских войск накануне в районе села Кодема под Бахмутом.

"Вчера в районе населенного пункта Кодема, это в районе Артемовска (ныне Бахмут), противником было предпринято контрнаступательное действие. В результате этих действий противник понес потери: два танка и до 30 человек", - заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Накануне в ДНР заявили о взятии под контроль села Кодема. "По состоянию на 29 августа, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 271 населенный пункт, включая Кодему", - говорилось в сообщении штаба терробороны ДНР в понедельник.

Во вторник Басурин также сообщил, что с начала военной операции в ДНР удалось взять под контроль 271 населенный пункт.

"За последний месяц нами было освобождено больше 200 квадратных километров территории нашей республики. Это район Артемовска, это район Угледара, это район Донецка и Горловки", - заявил Басурин.