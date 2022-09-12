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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

EMA разрешило использовать адаптированную вакцину Pfizer против подвариантов "омикрона"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал разрешить адаптированную двухвалентную вакцину для подвариантов омикрона BA.4 и BA.5 в дополнение к ранее разработанным вакцинам для исходного штамма SARS-CoV-2.

"Эта рекомендация еще больше расширит арсенал доступных вакцин для защиты людей от COVID-19, поскольку пандемия продолжается, и в холодное время года ожидаются новые волны инфекций", - сообщается в опубликованном в понедельник коммюнике EMA.

В документе поясняется, что вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 предназначена для использования людьми в возрасте от 12 лет, прошедшими хотя бы первичную вакцинацию против COVID-19.

Эта вакцина является адаптированной версией мРНК вакцины против COVID-19 Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Вакцины адаптируются для лучшего соответствия циркулирующим вариантам SARS-CoV-2 и предназначены для того, чтобы обеспечить более широкую защиту от других возможных вариантов, говорится в сообщении европейского агентства.

EMA Pfizer коронавирус
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