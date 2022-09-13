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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

В мире выявили более 609 млн случаев COVID-19

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 609 121 735, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 515 928 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 320 071 и 1 050 767.

Индия - 44 502 363 и 528 185.

Франция - 34 939 449 и 155 569.

Бразилия - 34 533 957 и 684 898.

Германия - 32 507 180 и 148 389.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 836.2. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 181, Франции - 2 356, Германии - 1 769, США - 3 214.

Хроника 09 января 2020 года – 13 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия
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