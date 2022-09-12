Киев запросил у США дополнительные поставки вооружения

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Киев проинформировал США о том, что нуждается в поставках дополнительных вооружений, в том числе ракетных системах большой дальности, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на попавший в распоряжение газеты документ.

"В документе, предоставленном законодателям США и просмотренном WSJ, перечислены десятки видов вооружений, в которых, как заявило киевское правительство, оно нуждается для продолжения наступления в 2023 году", - пишет издание.

Среди таких вооружений - тактические баллистические ракеты класса земля - земля, (ATACMS), а также танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2 тыс. ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как напоминает WSJ, ранее США отказывались удовлетворять запросы Киева на поставки ATACMS, "опасаясь того, что Украина может использовать эту систему для нанесения ударов по российской территории и разжечь более широкий конфликт с Западом".

Ранее в понедельник в Пентагоне сообщили, что с конца февраля США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним. С континентальной части США было также переброшено 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

Всего в Европу доставлено более 47 тыс. тонн вооружений и военной техники для передачи Украине.

В конце августа в Пентагоне сообщали, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на более чем $13,5 млрд. Ранее в сентябре США объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $675 млн, а также о выделении Украине и еще 18 странам Европы помощи на $2 млрд. Таким образом, общая помощь Украине в области безопасности превысила $15 млрд.