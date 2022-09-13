США обучили пользоваться американским оружием 1475 военнослужащих ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - С февраля американцы обучили 1475 военнослужащих ВСУ пользоваться поставляемыми на Украину американскими системами вооружений, сообщает издание Foreign Policy.

В частности, 630 украинских военных научились использовать гаубицы M777, 325 - реактивные системы залпового огня HIMARS, 300 - гаубицы M109. Еще 120 человек прошли подготовку по применению боевых машин пехоты M113 и 100 - по использованию американских беспилотников.

Пентагон ранее сообщал, что с конца февраля США поставили Украине уже 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним.

С континентальной части США было также переброшено 41 тысяча переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 754 рейса в Европу. Задействованы были также 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 47 тысяч тонн вооружений и военной техники.

По данным Минобороны США, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.