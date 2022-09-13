Азербайджан заявляет, что армянские диверсанты пытались заминировать позиции азербайджанских военных

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана заявляет об осуществлении ВС Армении диверсий в направлении Дашкесанского, Кельбеджарского и Лачинского районов Азербайджана.

"В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны заявили, что в результате принятых подразделениями ВС Азербайджана срочных мер произошел бой.

"Отдельные позиции, укрытия и базы азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус, были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометов. В результате имеются потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями азербайджанской армии предпринимаются решительные ответные меры.

"Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях", - подчеркнули в Минобороны.

Между тем, в Минобороны Азербайджана опровергают информацию армянских телеграм-каналов об обстреле подразделениями азербайджанской армии Горусского района Армении.

"Распространенная армянскими телеграм-каналам информация о якобы открытии огня в направлении Горусского района государственной границы подразделениями азербайджанской армии и причинении в результате ущерба гражданской инфраструктуре не имеет под собой никаких оснований и не отражает действительности", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что ВС Азербайджана не атакуют гражданскую инфраструктуру.