В Армении заявили, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана есть погибшие и раненые

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении сообщило о погибших и раненых в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на нескольких участках армяно-азербайджанской границы.

"ВС Азербайджана с полуночи с применением артиллерии и беспилотников открыли огонь сразу по нескольким направлениям. (...). Обстрелу подверглись позиции ВС Армении в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Нанесены удары по гражданской инфраструктуре", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге во вторник.

По его словам, с армянской стороны есть погибшие и раненые.

"Данные уточняются", - отметил Торосян.

Он также опроверг утверждения Минобороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.