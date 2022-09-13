Сооснователь Peloton Джон Фоли покидает компанию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Джон Фоли, сооснователь производителя велотренажеров Peloton Interactive, покидает компанию, находящуюся в процессе реорганизации.

Как сообщается в пресс-релизе компании, он уйдет с поста председателя совета директоров. В феврале Фоли оставил должность главного исполнительного директора. Также фирму покинет другой сооснователь, Хисао Куси, до последнего времени работавший директором по юридическим вопросам.

Совет директоров Peloton возглавит независимый директор Карен Бун, а директором по юридическим вопросам станет Тэмми Албарран из Uber Technologies.

Акции Peloton за последние 12 месяцев рухнули почти в 10 раз из-за падения спроса на тренажеры после бума во время пандемии коронавируса. Руководство компании начало масштабную трансформацию бизнеса, предусматривающую сокращение штата, повышение цен на продукцию и поиск новых каналов сбыта. Также различные СМИ писали о возможной продаже компании, а в числе потенциальных покупателей называлась Amazon.com Inc.