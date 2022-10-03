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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Новость о партнерстве с Hilton подстегнула котировки производителя тренажеров Peloton

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Котировки американского производителя велотренажеров Peloton Interactive активно растут на новости о заключении партнерского соглашения с сетью отелей Hilton Worldwide Holdings.

Как говорится в пресс-релизе Peloton, компания поставит свои тренажеры во все 5,4 тысячи отелей Hiltonна территории США. Соглашение также распространяется на отели других брендов, которыми владеет группа, включая Hampton Inn, Embassy Suites и Doubletree.

Поставки начнутся в ближайшие недели, большинство отелей будут оборудованы велотренажерами уже до конца года.

Тренажеры Peloton уже установлены во многих заведениях Hilton, и с начала года постояльцы воспользовались ими около 1,6 млн раз, сообщает компания.

Акции Peloton дорожают на 4% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 80%, до $2,35 млрд.

Peloton США Hilton
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