Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

США 24 сентября запустят вероятную модификацию разведспутника с зеркалом, как у "Хаббла"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 24 сентября должна стартовать на орбиту с секретным спутником NROL-91 в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Это следует из данных компании United Launch Alliance (ULA).

Запуск будет осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния в двухчасовое временное окно, которое открывается в 13:50 по времени Тихоокеанского побережья США (23:30 по Москве).

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник типа KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 последней модификации составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра – такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр – около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки имеются шесть тяжелых спутников типа KH-11. Последний был выведен на орбиту в апреле 2021 года. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет около $2 млрд.

США KH-11 Key Hole
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Папа римский прибыл в Казахстан

На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия

В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия

Франция созовет СБ ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Дипломатическое противостояние

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о массированных ударах по подразделениям ВСУ на всех направлениях

Военная операция на Украине

В Кремле заявили об отсутствии российских учителей среди задержанных в Харьковской области

Сооснователь Peloton Джон Фоли покидает компанию

Умершие знаменитости

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });