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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

США запустят на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 24 сентября должна стартовать на орбиту с секретным спутником NROL-91 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, следует из данных компании United Launch Alliance (ULA).

Запуск будет осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния в двухчасовое временное окно, которое открывается в 13:50 по времени Тихоокеанского побережья США (23:30 мск).

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник типа KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 последней модификации составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки имеются шесть тяжелых спутников типа KH-11. Последний был выведен на орбиту в апреле 2021 года. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет около $2 млрд.

США NROL-91 Boeing Lockheed Martin
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