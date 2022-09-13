Путин в Самарканде выступит на саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и проведет множество двусторонних встреч "на полях" саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент выступит на заседании ШОС и в узком составе, и в расширенном. Подробно изложит своё видение стоящих перед организацией задач и предложит некоторые меры по совершенствованию деятельности ШОС", - сказал Ушаков журналистам.

Он сообщил, что программа саммита начнётся вечером 15 сентября. Президент Узбекистана проведет неформальный ужин, на котором соберутся лидеры государств. 16 сентября работа саммита стартует с совместного фотографирования. Затем состоится заседание в узком составе, на котором выступят лидеры стран-челнов ШОС.

Ушаков рассказал, что в начале по традиции прозвучат краткие доклады генсека ШОС Чжан Мина и директора исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Руслана Мирзаева. Затем состоится церемония совместного фотографирования, где к лидерам стран-членов ШОС присоединятся наблюдатели и приглашённые гости.

После этого пройдёт заседание совета глав государств в расширенном составе.

"По завершению этого заседания произойдёт подписание совместных документов. После этого проводится официальный приём от имени узбекской стороны, на котором присутствуют лидеры и члены делегаций, которые будут участвовать в расширенном составе", - рассказал Ушаков.

Двусторонние встречи

Он сообщил, что "на полях саммита" у президента РФ запланировано много двусторонних встреч. В частности, он пообщается с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, председателем КНР Си Цзиньпином.

"После нашей встречи с китайским лидером состоится традиционная трёхсторонняя встреча Россия-Китай-Монголия с участием нашего президента, Си Цзиньпина и президента Монголии Хурэлсуха", - сообщил Ушаков.

"Планируется обсудить шаги по расширению существующих и созданию новых пунктов пропуска, строительство газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии. Имеется серьезная заинтересованность в налаживании совместной работы по охране окружающей среды, борьбе с инфекционными заболеваниями, в туристической сфере", - сказал он.

По его словам, после этого состоятся продолжительные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. "Там будет подписание декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном. Состоится церемония вручения Мирзиееву ордена Александра Невского", - сказал помощник президента.

В планах Путина также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Завершится программа Путина в Самарканде общением с представителями российских СМИ. "Президент подведёт итоги своей работы в течение этих двух дней", - сообщил Ушаков.

Что будет обсуждаться с Си Цзиньпином

С председателем КНР Си Цзиньпином Путин планирует 15 сентября обстоятельно обсудить ситуацию на Украине. "Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки имеет особое значение", - подчеркнул Ушаков, добавив, что очень большое внимание в Самарканде будет уделяться именно этому российско-китайскому контакту.

"Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта", - отметил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что "на полях" Восточного экономического форума Путин встречался с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаншу. "С ним были затронуты некоторые вопросы, касающиеся, в частности, Украины, Тайваня и так далее. Эта дискуссия, только на более высоком уровне и по более широкому кругу проблем, будет продолжена на встрече наших лидеров", - продолжил Ушаков.

Он сообщил, что главы РФ и КНР также обсудят торгово-экономическое сотрудничество. По его словам, по итогам прошлого года товарооборот между странами достиг рекордных $140 млрд. "За первые семь месяцев этого года он вырос еще на четверть и составил почти $93 млрд. Есть основания ожидать выхода двусторонней торговли на новый рекорд", - сказал Ушаков.

У него также поинтересовались, могут ли в ходе встречи глав РФ и КНР быть подписаны какие-либо соглашения в сфере энергетики. "Я думаю, нет. Это встреча в рамках международного форума", - ответил помощник президента.

Повестка встречи с Эрдоганом

Со своим турецким коллегой Эрдоганом Путин 16 сентября обсудит реализацию "зерновой сделки", а также ситуацию на Украине, в Сирии и Закавказье.

"Ожидается, что лидеры предметно рассмотрят и ряд международных тем - ход реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по тематике продовольственной безопасности ("зерновой сделки"), ситуацию на Украине и в Донбассе, координацию усилия по обеспечению мира и стабильности в Сирии и Закавказье", - сказал Ушаков.

Большое место в ходе предстоящих переговоров займут экономические вопросы, добавил он.