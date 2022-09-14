Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде из-за ситуации в Армении

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Узбекистане в связи со сложившейся ситуацией (боевые действия на границе с Азербайджаном - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов заявил, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не отменяли приезд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября.