Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде из-за ситуации в Армении

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Узбекистане в связи со сложившейся ситуацией (боевые действия на границе с Азербайджаном - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов заявил, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не отменяли приезд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября.

Армения ШОС Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еще 30 британцев включены в российский "стоп-лист"

В Армении заявили о готовности признать территорию Азербайджана только в границах СССР

В Армении заявили о готовности признать территорию Азербайджана только в границах СССР

Командиром МКС станет европейский астронавт

Военная операция на Украине

В Харьковской области сообщили об эвакуации в Россию более 20 тысяч человек

Баку опроверг сообщения об обстреле российских военных объектов

Пашинян связал военную активность Азербайджана с отказом признать существование Карабаха

Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в боях с Азербайджаном

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск к постоянным местам дислокации

Баку готов передать Еревану до 100 тел армянских военных

Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ

Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });