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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Китай вывел на орбиту пятый спутник связи ChinaSat-1E

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Китай вывел на геосинхронную орбиту Земли спутник связи ChinaSat-1E. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7A", которая стартовала в 21:18 по Пекинскому времени (16:18 по Москве) с космодрома Вэньчань.

Спутники этой серии создаются Китайской академией космических технологий (CAST) для предоставления услуг теле- и радиовещания. Всего с 2011 года на орбиту было выведено четыре аппарата ChinaSat-1.

Китай ChinaSat-1E
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