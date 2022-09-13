Китай вывел на орбиту пятый спутник связи ChinaSat-1E

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Китай вывел на геосинхронную орбиту Земли спутник связи ChinaSat-1E. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7A", которая стартовала в 21:18 по Пекинскому времени (16:18 по Москве) с космодрома Вэньчань.

Спутники этой серии создаются Китайской академией космических технологий (CAST) для предоставления услуг теле- и радиовещания. Всего с 2011 года на орбиту было выведено четыре аппарата ChinaSat-1.