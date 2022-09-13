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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Совет коллективной безопасности ОДКБ соберется во вторник по запросу Армении

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится во вторник по запросу армянской стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По запросу армянской стороны сегодня в 18:30, сейчас время досогласовывается, очевидно, состоится заседание совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции", - сказал Ушаков журналистам.

По словам Ушакова, заседание пройдет в закрытом режиме.

"Но планируется, что по окончании заседания председательствующий (армянская сторона) поручит постоянному комитету проинформировать журналистов о содержании дискуссии и принятых решениях", - добавил он.

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