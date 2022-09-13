Алиев и Эрдоган обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также обменялись мнениями по будущим контактам.

Пресс-служба президента Азербайджана сообщает, что в ходе разговора Эрдоган выразил Алиеву соболезнование в связи с гибелью азербайджанских военных при "пресечении армянских провокаций" на границе.

Он отметил, что Турция всегда рядом и солидарна с Азербайджаном.

"Алиев, в свою очередь, заявил, что ВС Азербайджана с героизмом и высоким профессионализмом пресекли широкомасштабные провокации Армении. Президент Азербайджана всю вину за эскалацию и провокации возложил на Армению", - подчеркивается в информации.

Алиев и Эрдоган в ходе разговора подтвердили, что Азербайджан и Турция являются стратегическими союзниками, и отношения между странами развиваются во всех направлениях.

"Главы государств обменялись мнениями по будущим контактам", - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе произошло очередное обострение. Армения заявила об агрессии со стороны Азербайджана, Баку в свою очередь назвал происходящее провокацией Еревана. По данным армянского премьера Никола Пашиняна, в результате ночных боев погибли 49 военнослужащих Армении, Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.