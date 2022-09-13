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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей удара ВСУ по Лисичанску

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Шесть многоквартирных домов повреждены в результате удара из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS по подконтрольному Луганской народной республике городу Лисичанск, также в результате обстрела погибли и пострадали мирные жители, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ г. Лисичанск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS), два мирных жителя погибли и один получил ранения. Повреждено 6 многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Хроника 24 февраля – 13 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Лисичанск
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