СМИ узнали о поставках Украине израильских систем борьбы с беспилотниками через Польшу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Израильская оборонная компания поставляет Польше системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, которые затем передаются Украине, сообщило издание Zman Yisrael.

По данным источника издания, неназванная компания переправляла оборудование Польше, чтобы обойти отказ Израиля продавать современное вооружение Украине.

Как утверждает издание, компания сообщила министерству обороны, что техника была продана Польше, и что она не знала о том, что Варшава станет посредником в передаче оружия Украине.

Источники в оборонной промышленности пояснили, что системы защиты от беспилотников классифицируются как "передовые оборонные технологии" и поэтому не одобрены для продажи Украине.