Медведев заявил, что поставки Израилем оружия Украине разрушат отношения Израиля и РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Киеву и предупредил, что это разрушит двусторонние отношения.

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал он в Telegram.

По сообщениям СМИ, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что его страна должна начать оказывать военную помощь Украине, поскольку Иран начал поставки баллистических ракет для России.

В мае сообщалось, что Израиль не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с израильскими технологиями и по израильской лицензии. Представитель Минобороны Израиля тогда сказал, что его страна будет поставлять Украине только нелетальное военное оборудование.