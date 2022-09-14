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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:31

Совместный координационный центр разрешил выйти еще семи судам с украинским зерном

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сразу семь судов с продовольствием планируют выйти из украинских портов 14 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход семи судов, перевозящих в общей сложности 172 962 тонны зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН пояснили, что суда Glory Dina (27 тыс. тонн пшеницы), T-Med (5,5 тыс. тонн пшеницы), Cenk Car (257 тонн семян подсолнечника и подсолнечного шрота) отправятся в Турцию. Сухогрузы Tamrey S (18 100 тонн кукурузы, 5,5 тыс. тонн соевых бобов и 5,4 тыс. тонн пшеницы) и Maranta (5,3 тыс. тонн соевых бобов) направятся в Италию.

Кроме того, судно Ince Akdeniz доставит в Бангладеш 55 тыс. тонн пшеницы, а Eider S - 50 тыс. 855 тонн кукурузы в Испанию.

Отмечается, что судно Cenk Car находилось в порту Черноморск еще до того, как черноморская инициатива начала действовать.

"По состоянию на 13 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 872 711 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 282 судов - 153 прибывающих в украинские порты и 129 выходящих из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина ООН
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