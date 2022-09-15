Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Более 3 млн т продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Почти 300 судов получили разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на движение за время работы черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

"По состоянию на 14 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 060 110 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 297 судов - 161 прибывающих в украинские порты и 136 выходящих из них", - говорится в сообщении.

Кроме того, девять судов с продовольствием планируют выйти из украинских портов 15 сентября. В ООН уточнили, что судно Astra Centaurus (55 тысяч тонн пшеницы) отправляется в Испанию, Norah (30 тысяч тонн рапса) - в Бельгию, Valerio (26 тысяч тонн кукурузы) - в Турцию. Сухогруз Derg (9,6 тысяч тонн подсолнечного масла) направится в Нидерланды, и Maher (7,8 тысяч тонн пшеницы) - в Тунис.

Помимо этого, судно Octopus доставит в Румынию 6,5 тысяч тонн кукурузы, а Lara S - 5750 тонн подсолнечного масла в Италию.

Сухогрузы Eider S (50855 тонн кукурузы) и KAN 2 (11 тысяч тонн кукурузы и 2982 тонны ячменя) ранее перенесли выход из украинских портов и планируют отплыть в Испанию и Ливию также в четверг.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

СКЦ Украина ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС объявило о ликвидации пожара в цехе Кольской ГМК

В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций

Дефляция на минувшей неделе сократилась на 0,03% из-за скачка цен на огурцы

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу

В ФАС заявили, что власти еще обсуждают приемлемый рост оптовых цен на газ в 2023 г.

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });