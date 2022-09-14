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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Лесные пожары усилились на юго-западе Франции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Французским пожарным пока не удается взять под контроль лесные пожары в департаменте Жиронда на юго-западе страны, огонь продолжает распространяться, сообщают в среду французские СМИ.

К настоящему моменту пожары бушуют на площади более чем 3,2 тыс. гектаров.

Спасатели эвакуировали за минувшую ночь 300 человек. Общее число эвакуированных с понедельника жителей из-за пожаров возросло до 840 человек.

В ликвидации пожаров задействованы 920 пожарных, а также специальная авиация.

Отмечается, что лесные пожары приблизились к населенному пункту в районе винодельческой зоны Медок.

В понедельник французское метеорологическое агентство Meteo France объявило, что ранее в сентябре температура воздуха в ряде районов Франции поднялась до рекордно высоких показателей.

Франция
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