На юго-западе Франции локализовали крупный пожар

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар, который бушевал на юго-западе Франции с понедельника, прекратил распространяться благодаря погодным условиям и действиям пожарных, говорится в сообщении префектуры Жиронды.

"Действия пожарных позволили не допустить распространения огня в ключевых местах этой ночью. Их работа продолжается", - указано в нем.

В заявлении отмечается, что дополнительная эвакуация жителей не проводилась.

С понедельника пожар в департаменте Жиронда распространился на площадь в 37 квадратных километров и привел к эвакуации более 1,8 тыс. человек.

На борьбу с пламенем были направлены более 1 тыс. пожарных, несколько самолетов, вертолетов и специализированных воздушных судов.

В этом году во Франции сгорело более 646 квадратных километров леса - больше, чем в любой другой год за последнее десятилетие.

В понедельник французское метеорологическое агентство Meteo France объявило, что ранее в сентябре температура воздуха в ряде районов Франции поднялась до рекордно высоких показателей.