Google проиграл апелляцию в суде ЕС по делу Android

Между тем суд снизил размер штрафа на 5% – до 4,125 млрд евро

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская Google практически полностью проиграла апелляцию в суде Европейского союза по делу об обвинении компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств. По итогам судебного разбирательства на компанию был наложен рекордный антимонопольный штраф в размере 4,343 млрд евро.

Суд общей юрисдикции ЕС в Люксембурге в среду в целом подтвердил решение Европейской комиссии от 2018 года о том, что Google вводила незаконные ограничения для производителей мобильных устройств на базе ОС Android и операторов мобильной связи с целью укрепления доминирующего положения своей поисковой системы.

Между тем суд снизил размер штрафа до 4,125 млрд евро, то есть на 5% относительно первоначально озвученной суммы.

Решение может быть обжаловано в высшей инстанции – Европейском суде.

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google по итогам расследования. Оно касалось трех видов ограничений компании в отношении производителей устройств Android и сетевых операторов, нацеленных на перевод трафика с таких устройств в поисковик Google.

Так, компания в качестве условия лицензии на доступ к магазину приложений Play Store требовала от производителей предустанавливать поисковик Google Search и браузер Chrome на все устройства на Android. Также компания предлагала финансовые стимулы и осуществляла незаконные выплаты некоторым крупным производителям устройств и мобильным операторам, чтобы Google Search и Chrome были единственными предустановленными приложениями в своих категориях. Кроме того, производителям, предустанавливающим приложения Google, запрещалось использовать альтернативные версии Android, в частности, Fire OS от компании Amazon.

Котировки акций Alphabet Inc., холдинговой компании Google, растут в ходе предварительных торгов в среду на 0,8%. Рыночная стоимость Alphabet в текущем году упала на 28% (до $1,45 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 25,6%.