Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Google представила новые флагманские смартфоны и свои первые "умные" часы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская Google на презентации в четверг представила новые флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также свои первые "умные" часы Pixel Watch.

В смартфонах, стоимость которых начинается с $599 и $899 соответственно, используется новый чип Tensor G2 с более высокой производительностью. Обе модели могут работать без подзарядки до 72 часов в режиме максимального энергосбережения, тогда как предыдущие работали лишь 48 часов.

В миреGoogle проиграл апелляцию в суде ЕС по делу AndroidGoogle проиграл апелляцию в суде ЕС по делу AndroidЧитать подробнее

Pixel Watch, в свою очередь, станут первой моделью "умных" часов на основе операционной системы Android с интегрированными в неё технологиями Fitbit, отмечает The Wall Street Journal.

Новые гаджеты появятся в магазинах 13 октября.

Смартфоны Pixel существенно отстают по продажам от лидеров рынка Apple и Samsung. Доля устройств на рынке Северной Америки составляет порядка 2%, однако она постепенно увеличивается. Согласно данным аналитической компании Canalys, продажи Pixel во втором квартале увеличились более чем втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, прибавляют в цене 1% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 29%.

Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ просел на внешнем негативе и новых санкциях ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу в пятницу

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

Тариф на отопление в Литве вырос в два раза

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });