Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные установки "Гепард"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Германия предоставила Украине еще четыре зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 24 единиц, следует из данных федерального правительства.

Еще шесть (ЗСУ) Gepard готовятся к отправке на Украину. ВСУ также получили 53 тыс. снарядов для этих ЗСУ.

В июле ФРГ также предоставила Украине три 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 10 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили 23,8 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3 с более чем тремя тыс. ракет, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

Помимо этого, после начала российской военной спецоперации на Украине Киев также получил от Берлина большое количество другого вооружения и военной техники.

На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается в $1,2 млрд.