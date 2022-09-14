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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Канцлер Германии пообещал Украине артиллерию и средства ПВО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что Германия продолжит оказывать Украине помощь поставками артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Он сообщил об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, которую транслировали грузинские телеканалы.

"Германия относится к тем странам, которые больше всего оказывают помощь Украине финансово, гуманитарно и оружием. Мы всегда открыто показываем, что передали Украине", - ответил Шольц на вопрос о том, не изменилась ли позиция Германии в вопросе передачи Украине танков и бронетранспортеров.

Канцлер считают решающим вооружение, переданное Германией Украине, поскольку оно внесло изменения, которые показывают, что Украина может себя защитить.

"Мы продолжим идти в этом направлении, мы сконцентрированы на вопросах артиллерии и воздушной обороны, и мы продолжим это", - отметил он.

По мнению Шольца, самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 помогли Украине с точки зрения артиллерии. Он также напомнил, что Германия передала Украине зенитные самоходные установки Gepard.

"Это современное средство противовоздушной обороны, которое даже сам Бундесвер не использует. И этот путь мы продолжим, но с другой стороны позиция всех членов федерального правительства и партий, что Германия (в вопросе танков и бронетранспортеров - ИФ) одна ничего делать не будет", - сказал Шольц.

Германия Украина Олаф Шольц Грузия
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