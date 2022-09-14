Поставки нефти из Ирана в августе выросли до 2,52 млн б/с

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Поставки нефти из Ирана в августе выросли до 2,52 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

В то же время агентство отмечает, что переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года зашли в тупик после того, как месяц назад ЕС выдвинул "окончательный текст".

"Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 сентября заявил, что реакция Тегерана на предложение ЕС делает перспективу заключения краткосрочного соглашения маловероятной", - напоминает МЭА.

"Иран мог бы стать источником значительных поставок, если бы санкции были ослаблены (наш базовый сценарий предполагает, что санкции не будут сняты), при этом 1,2-1,3 млн б/с нефти постепенно восстановятся примерно через шесть-восемь месяцев", - отмечают эксперты агентства.