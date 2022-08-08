ЕС предложил финальный текст документа по восстановлению СВПД

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение, сообщает The Wall Street Journal.

"Текст, представленный координатором, потребовал от нас максимальной гибкости. Это означает завершение переговоров, которые длились почти полтора года. Пришло время для финального решения", - приводит журналист The Wall Street Journal слова неназванного чиновника ЕС.

По сообщениям СМИ, Иран изучает предложение ЕС.

Со своей стороны постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил, что "координатор от ЕС распространил "окончательный текст" проекта соглашения о восстановлении СВПД".

"Теперь участникам венских переговоров нужно решить, приемлем ли для них этот проект", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, "в случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена".

Сделка

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.