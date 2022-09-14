Командиром МКС станет европейский астронавт

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейский астронавт Саманта Кристофоретти возьмет на себя командование Международной космической станцией (МКС) в связи с возвращением на Землю нынешнего командира - космонавта Олега Артемьева, сообщило в среду Европейское космическое агентство (ESA).

"Саманта официально станет командиром после традиционной церемонии передачи командования, в ходе которой предыдущий командир символически передает ключ (от станции - ИФ). Церемония состоится в среду, 28 сентября 2022 года", - говорится в сообщении агентства.

Кристофоретти станет второй женщиной и пятым европейцем в истории станции, исполняющим обязанности командира МКС.

Артемьев исполнял обязанности командира МКС с 4 мая этого года.

Как сообщали ранее в "Роскосмосе", приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.