Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Командиром МКС станет европейский астронавт

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейский астронавт Саманта Кристофоретти возьмет на себя командование Международной космической станцией (МКС) в связи с возвращением на Землю нынешнего командира - космонавта Олега Артемьева, сообщило в среду Европейское космическое агентство (ESA).

"Саманта официально станет командиром после традиционной церемонии передачи командования, в ходе которой предыдущий командир символически передает ключ (от станции - ИФ). Церемония состоится в среду, 28 сентября 2022 года", - говорится в сообщении агентства.

Кристофоретти станет второй женщиной и пятым европейцем в истории станции, исполняющим обязанности командира МКС.

Артемьев исполнял обязанности командира МКС с 4 мая этого года.

Как сообщали ранее в "Роскосмосе", приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Харьковской области сообщили об эвакуации в Россию более 20 тысяч человек

Баку опроверг сообщения об обстреле российских военных объектов

Пашинян связал военную активность Азербайджана с отказом признать существование Карабаха

Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в боях с Азербайджаном

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск к постоянным местам дислокации

Баку готов передать Еревану до 100 тел армянских военных

Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ

Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ

Банки Латвии заморозили 80 млн евро в связи с санкциями против РФ

Google проиграл апелляцию в суде ЕС по делу Android

Google проиграл апелляцию в суде ЕС по делу Android
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });