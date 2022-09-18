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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Представители НАСА прибыли на космодром Байконур для участия в первом российско-американском полете на МКС, реализуемом по новому соглашению, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз" - это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио. В воскресенье участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс", - рассказали в пресс-службе.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

Первые полеты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Фрэнк Рубио.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Рубио.

В октябре состоится пуск корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Кикина.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов" действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла "Коламбия" она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, соглашение может быть продлено.

Байконур США НАСА МКС Роскосмос
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