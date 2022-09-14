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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Премьер-министр Швеции 15 сентября подаст в отставку

Она признала поражение на парламентских выборах от правого блока

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции признала поражение на выборах в Риксдаг ее партийной коалиции, которая набирает на несколько мандатов меньше, чем блок правой оппозиции. 15 сентября она пообещала подать в отставку, пишет The Local.

Подсчет голосов продолжается, осталось дождаться результатов по 20 избирательным округам. На этот момент правые, вероятно, получают 176 мест в парламенте, а блок левых под руководством Андерссон - 173, причем, один мандат блок потерял в результате подсчетов в среду. Всего в Риксдаге 349 мест.

Андерссон сказала, что, хотя разрыв между блоками небольшой, но у оппозиции все же большинство, поэтому в четверг она подаст спикеру заявление об отставке. Она также предсказала следующему созыву Риксдага трудный следующий срок.

Андерссон занимает пост премьера Швеции с 2021 года. Она стала первой женщиной во главе правительства королевства.

Срок полномочий Ригсдага составляет четыре года, в него избирается 349 депутатов. Конституционное большинство составляет 175 депутатов. Партии должны получить не менее 4%, чтобы пройти в парламент. В этот раз в голосовании принимали участие восемь партий - по четыре правого и левого толка.

Шведские СМИ ранее указывали на успех националистической партии "Шведские демократы" на выборах, она стала второй по количеству голосов и набрала 20,6%.

Выборы в 2022 году прошли на фоне процесса присоединения Швеции к НАТО.

Швеция Магдалена Андерссон Риксдаг
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