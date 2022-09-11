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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент
Фото: Gabriele Fromm/ullstein bild via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правящий блок левых партий лидирует с небольшим отрывом по итогам выборов в парламент, сообщает Associated Press со ссылкой на данные экзит-поллов канала SVT.

По его информации, левые партии могут получить 176 мест в Риксдаге, в то время как правые партии - 173 мандата. Если эти результаты подтвердятся после официального подсчета голосов, то премьер-министр Магдалена Андерссон, вероятно, имеет шанс остаться у власти, отмечает агентство.

Срок полномочий Ригсдага составляет четыре года, в него избирается 349 депутатов. Конституционное большинство составляет 175 депутатов. Партии должны получить не менее 4%, чтобы пройти в парламент. В этот раз в голосовании принимали участие восемь партий - по четыре правого и левого толка.

В этом году выборы проходят на фоне решения Швеции отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО. 18 мая Швеция, а также Финляндия, передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Швеция Риксдаг
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