Президент Ирана заявил об отказе присоединяться к санкциям против России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Иран никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заверил президент этой страны Ибрагим Раиси.

"Что касается санкций против России, то мы не признаем и никогда не признаем эти санкции и будем укреплять и развивать наши отношения с Российской Федерацией в торгово-экономической сфере", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг в Самарканде.

Раиси обратил внимание на то, что Иран никогда не покидал "переговорный стол", но всему миру доказано, что именно США являются недоговороспособными.

"Они нарушают все обязательства и, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации, они тоже не способны выполнять свои обещания", - сказал Раиси.

Путин заметил: "Не хозяева своего слова, хотят - дают, хотят - забирают".