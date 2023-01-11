Путин и президент Ирана выступили за реализацию взаимовыгодных проектов в энергетике

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.

"При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности", - отмечается в сообщении.

"Намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне", - сообщила пресс-служба Кремля.