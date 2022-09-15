Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Европарламент в четверг утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине макрофинансового кредита в 5 млрд евро.

"Это второй и крупнейший транш пакета поддержки Евросоюзом в размере 9 млрд евро, из которых 1 млрд евро уже освоен. Комиссия предоставляет кредит правительству в Киеве на очень выгодных условиях", - говорится в коммюнике по итогам голосования европейских депутатов.

Законопроект, утвержденный в соответствии со срочной процедурой Европарламента, был принят 534 голосами при 30 "против" и 26 воздержавшихся.

Кредит ЕС будет способствовать устойчивости государственного долга Украины и в итоге ее способности погасить свои финансовые обязательства.

Предоставляемая Киеву помощь обусловлена соблюдением Украиной эффективных демократических механизмов, несмотря на концентрацию полномочий в военное время в руках исполнительной власти.