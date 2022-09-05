Премьеру Украины сообщили в Брюсселе, что путь вступления в ЕС будет долгим

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что, поддерживая планы Украины на вступление в Евросоюз, в Брюсселе не забывают о необходимости предварительного выполнения Киевом всех условий, через которое проходят страны-кандидаты.

"Мы поддерживаем ваши высокие устремления. В данном случае речь идет о беспрецедентной ситуации. И с того момента, когда вы выполните условия, переговоры (о вступлении в ЕС - ИФ) могут быть запущены. Но до этого Европейская комиссия должна провести оценку (готовности Украины - ИФ)", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, реагируя на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля.

Глава украинского правительства, отвечая на вопросы, сообщил, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС выполнено на 65%, и в Киеве надеются, что сумеют все завершить быстро. По его словам, вся страна хочет "ускорить процесс вступления".

"Наши планы в том, что к концу года или началу будущего года мы перейдем к следующему этапу, то есть началу переговоров, чтобы со временем стать полноправным членом Европейского союза, - сказал Шмыгаль. - Мы сделаем всё, что от нас зависит, будем прагматичными и быстрыми, и, конечно, мы рассчитываем на поддержку наших друзей-европейцев, чтобы мы смогли добиться нашей цели".

Боррель напомнил, что "процедура ассоциации должна продолжаться этап за этапом, пока не будут выполнены все условия".

В свою очередь член Еврокомиссии по политике соседства и расширению союза Оливер Варгейи заявил: "Опасаюсь вас огорчить, но все выполняют одни и те же условия. Для всех кандидатов на вступление существуют одинаковые условия. Расширение основывается на достижениях. Расширение зависит от критериев, которые должны быть выполнены".

Он согласился, что есть определенная связь между частью соглашения об ассоциации - углублённой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Areas - DCFTA) и вступлением в Европейский союз.

Еврокомиссар отметил, что с DCFTA украинская сторона выполнила около 60% совокупности различных принципов, правил и норм Европейского союза.

"Украина продвигается, добивается прогресса в их реализации, но соглашение о свободной торговле - это не то же самое, что быть членом ЕС. И, конечно, уровни ответственности и обязательств не одни и те же. Сопровождающие их права также не одни и те же", - объяснил Варгейи.

В Брюсселе в понедельник состоялся 8-й совет ассоциации ЕС-Украина, на котором, согласно коммюнике Еврокомиссии (ЕК), обсуждали двустороннюю повестку, в частности, выполнение соглашения об ассоциации и состояние сотрудничества.

Украина впервые участвовала в совете ассоциации как страна-кандидат на вступление в ЕС. Государства-кандидаты на присоединение к Евросоюзу должны отвечать таким критериям, как соблюдение демократических принципов, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна утвердиться конкурентоспособная рыночная экономика и должны признаваться общие правила и стандарты Европейского союза.