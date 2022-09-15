В Белоруссии расширили права беженцев с Украины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Прибывающим в Белоруссию украинцам предоставили дополнительные льготы и расширили их права. Это предусмотрено указом президента республики.

"В новой редакции изложен указ от 30 августа 2014 года 420 "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь". Указ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.

"Предусмотрено предоставление указанной категории лиц прав наравне с белорусскими гражданами, а именно на дошкольное, общее и специальное образование; получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты; доступное медицинское обслуживание; назначение пособий на детей и пенсий", - говорится в сообщении.

Документ освобождает граждан Украины от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Белоруссии, выдачу разрешения на временное проживание, рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в республике, выдачу биометрического вида на жительство.

Наниматели, привлекающие граждан Украины для осуществления трудовой деятельности, освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью, получение разрешения на привлечение в Белоруссию иностранной рабочей силы, однократное продление разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы.