МВД Белоруссии сообщило о выдаче гражданства 7,3 тысячи выходцев с Украины

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал очередной указ о приеме в гражданство страны, сообщили в МВД республики. С августа 2021 года белорусское гражданство получили уже более 7,3 тысячи украинцев.

"В преддверии новогодних праздников президентом принято решение удовлетворить ходатайство 220 иностранцев, из которых 155 украинцев, о приеме в гражданство Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

"Всего с момента выполнения поручения главы государства, которое было дано в августе прошлого года в ходе встречи с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", свыше 7300 украинцев были приняты в гражданство нашей страны. Из них - более 4200 в текущем году", - добавили в МВД.