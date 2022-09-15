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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Politico анонсировало визит Нэнси Пелоси в Армению и ее встречу с Пашиняном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на предстоящих выходных планирует посетить Армению для того, чтобы выразить стране поддержку на фоне усиления напряженности между Ереваном и Баку, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Спикер Нэнси Пелоси отправится на этих выходных в Армению в знак поддержки страны, которая оказалась втянута в смертельную борьбу с Азербайджаном", - пишет Politico.

Ожидается, что в Ереване Пелоси проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном и другими официальными представителями правительства.

В поездке спикера будет сопровождать конгрессвумен с армянскими корнями Джеки Шпейер. Politico отмечает, что визит Пелоси в Ереван много значит для армяно-американского сообщества.

Предыдущий международный визит Пелоси состоялся в начале августа, это была поездка на Тайвань, которая вызвала резко негативную реакцию Пекина и привлекла внимание мировых СМИ.

Ранее в четверг секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

По его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, не существует.

Обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана

В Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в четверг опубликовало список военнослужащих, погибших в боях с армией Армении на границе двух стран 12-14 сентября - в нем 71 человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября сообщил о гибели 105 военнослужащих вооруженных сил Армении в результате начавшихся с 13 сентября боев с вооруженными силами Азербайджана.

Нэнси Пелоси США Армения Никол Пашинян Азербайджан
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