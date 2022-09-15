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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

В Совбезе Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

По его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, не существует.

Кроме того, секретарь СБ Армении назвал организаторов митинга в Ереване, которые заявили о подписанном премьером Армении Николом Пашиняном документа с Азербайджаном, "пятой колонной".

"Это митинг пятой колонны, которая преследует цель ослабить государственность Армении. Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению, и получают приказы из различных мест", - отметил Григорян.

Он заявил, что "цель агрессии Азербайджана - ослабить Армению, принудить к определенным уступкам".

"Есть в этой повестке множество вопросов, но главный из них - это суверенность Армении, они желают уничтожить государственность Армении и в этом процессе Азербайджан с удовольствием участвует. Участвуют и некоторые люди. Благодаря нашей армии и реакции государства удалось пресечь реализацию этого большого плана, и после этого определенные группы пытаются начать процессы внутри Армении", - сказал секретарь СБ Армении.

По его словам, цель действий Азербайджана и митингов в Ереване - "привести Армению к такой ситуации, при которой республика перестанет существовать и станет частью какой-то страны".

Армения Азербайджан
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