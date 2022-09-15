Число посетивших Грузию в августе россиян выросло в пять раз год к году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Количество визитеров из России в Грузии в августе 2022 года увеличилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, в августе 2022 года страну посетил 213261 визитер из России.

В прошлом году этот показатель составлял 39909.

Таким образом, на 434,4% увеличилось количество международных визитеров из РФ в Грузию в августе текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем показатели текущего года близки к показателям за август 2019 года, когда Грузию посетили 207899 визитеров из России. Самые низкие показатели были зафиксированы в августе 2020 года во время пандемии коронавируса. Тогда Грузию посетило в августе всего 4390 россиян.

Что же касается 2022 года, то, согласно опубликованной Национальной администрацией туризма Грузии статистике, по количеству международных визитеров, среди топ-15 стран Россия находится в августе на первом месте. После России следует Армения - 138471 визитер, а на третьем месте Турция - 103548 визитер.